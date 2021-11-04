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У Києві на проспекті Перемоги горить ресторан

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Україна, Четвер 04 листопада 2021 00:48
У Києві на проспекті Перемоги горить ресторан Фото: у Києві загорівся ресторан (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

У Києві стався пожежа на проспекті Перемоги. Там загорівся ресторан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ Оперативний.

Йдеться про ресторан "Mamamia", який розташований на проспекті Перемоги. Він горить прямо зараз. На місці працюють рятувальники.

Про жертви і постраждалих поки що нічого не відомо.

"Прямо зараз на проспекті Перемоги горить ресторан "Mamamia". На місці працюють рятувальники ДСНС, сподіваємося, що обійдеться без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві на Гідропарку сталася пожежа. Там загорілася Плавуча лазня.

Раніше повідомлялося, що у Києві загорілася гімназія. Дітей довелося евакуювати.

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