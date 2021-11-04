У Києві на проспекті Перемоги горить ресторан
Фото: у Києві загорівся ресторан (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві стався пожежа на проспекті Перемоги. Там загорівся ресторан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ Оперативний.
Йдеться про ресторан "Mamamia", який розташований на проспекті Перемоги. Він горить прямо зараз. На місці працюють рятувальники.
Про жертви і постраждалих поки що нічого не відомо.
"Прямо зараз на проспекті Перемоги горить ресторан "Mamamia". На місці працюють рятувальники ДСНС, сподіваємося, що обійдеться без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Києві на Гідропарку сталася пожежа. Там загорілася Плавуча лазня.
Раніше повідомлялося, що у Києві загорілася гімназія. Дітей довелося евакуювати.