У Києві на проспекті Перемоги горить ресторан

У Києві стався пожежа на проспекті Перемоги. Там загорівся ресторан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ Оперативний .

Йдеться про ресторан "Mamamia", який розташований на проспекті Перемоги. Він горить прямо зараз. На місці працюють рятувальники.

Про жертви і постраждалих поки що нічого не відомо.

"Прямо зараз на проспекті Перемоги горить ресторан "Mamamia". На місці працюють рятувальники ДСНС, сподіваємося, що обійдеться без постраждалих", - йдеться в повідомленні.