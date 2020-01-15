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В Киеве прорвало еще одну трубу в районе Севастопольской площади

Новости » Происшествия     15.01.2020 - 09:23
В Киеве прорвало еще одну трубу в районе Севастопольской площади
Фото с места происшествия (kiev.informator.ua)

Детали аварии пока неизвестны

В среду ночью, 15 января, в Киеве произошел еще один прорыв теплосети на Севастопольской площади на улице Семьи Издыковских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Как сообщается, кипятком залило не только вышеуказанную улицу, но и Донецкий переулок, улицу Донецкую. На место выехали работники "Киевтеплоэнерго", но отказались комментировать аварию и просили не снимать происходящее.

"Через люк коммунальщики подключили к канализации трубу, через которую кипяток мощным напором выливался на проезжую часть. Так, вода распространялась по основной дороге и во дворы, в одном из которых был еще один очаг потопа", - говорится в сообщении.

Точная причина произошедшего пока неизвестна.

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Опубліковано Информатор Киев Вівторок, 14 січня 2020 р.

Напомним, 14 января в Киеве на Шулявке произошла еще одна коммунальная авария с прорывом теплосети. Авария произошла на улице Нижнеключевой. В результате прорыва трубы горячей водой затопило дорогу.

Также РБК-Украина писало, что в столице вечером 13 января случился прорыв теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало трубу с горячей водой, в результате чего произошел подмыв асфальта. Вода проникла внутрь торгового центра, а также в магазин "Ашан", посетителей эвакуировали. Отмечается, что пострадали десять человек, из которых семь до сих пор в больницах. Некоторые люди получили ожоги.

Кроме этого, в яму, где случился обвал, упала маршрутка, в которой находились люди. Их эвакуировали спасатели. Обошлось без жертв.

Ликвидацию повреждения возле ТРЦ Осеап Plaza после прорыва трубы должны завершить сегодня.

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