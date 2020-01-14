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В Киеве произошел еще один прорыв теплосети

Новости » Происшествия     14.01.2020 - 13:39
В Киеве произошел еще один прорыв теплосети
Фото с места инцидента (facebook.com/kievtypical)

Прорыв теплосети произошел на Шулявке

Во вторник, 14 января, в Киеве на Шулявке произошла очередная коммунальная авария с прорывом теплосети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "dtp.kiev.ua".

Авария произошла на улице Нижнеключевой. В результате прорыва трубы горячей водой затопило дорогу.

Фото с места инцидента (facebook.com/kievtypical)

Напомним, в Киеве вечером 13 января произошел прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта

В результате прорыва трубы горячая вода попала также в магазин "Ашан" и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza, посетителей эвакуировали. Отмечается, что пострадали десять человек, из которых семь до сих пор в больницах.

Кроме этого, в яму, где случился обвал, упала маршрутка, в которой находились пассажиры. Их вскоре эвакуировали спасатели. Обошлось без жертв.

Также РБК-Украина писало, что 5 ноября 2019 года в центре Киева на улице Шота Руставели произошел прорыв трубы с горячей водой. В результате прорыва на дороге образовалась яма, куда провалился автомобиль.

Отметим, ликвидацию повреждения возле ТРЦ Осеап Plaza после прорыва трубы завершат через сутки - утром 15 января.

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