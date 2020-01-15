ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві прорвало ще одну трубу в районі Севастопольської площі

Новини » Надзвичайні події     15.01.2020 - 09:23
У Києві прорвало ще одну трубу в районі Севастопольської площі
Фото з місця події (kiev.informator.ua)

Деталі аварії поки невідомі

У середу вночі, 15 січня, в Києві відбувся ще один прорив тепломережі на Севастопольській площі на вулиці Сім'ї Іздиковських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Як повідомляється, залило окропом не тільки вищевказану вулицю, але і Донецький провулок, вулицю Донецьку. На місце виїхали працівники "Київтеплоенерго", але відмовилися коментувати аварію і просили не знімати те, що відбувається.

"Через люк комунальники приєднали до каналізації трубу, через яку окріп потужним напором виливався на проїжджу частину. Так, вода поширювалася по основній дорозі та у двори, в одному з яких був ще один осередок потопу", - йдеться в повідомленні.

Точна причина аварії поки невідома.

Біля Повітрофлотського прорвало трубу з гарячою водою: окріп залив кілька вулиць

Опубліковано Інформатор Київ Вівторок, 14 січня 2020 р.

Нагадаємо, 14 січня в Києві на Шулявці сталася ще одна комунальна аварія з проривом тепломережі. Аварія сталася на вулиці Нижньоключовій. В результаті прориву труби гарячою водою затопило дорогу.

Також РБК-Україна писало, що в столиці ввечері 13 січня стався прорив тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало трубу з гарячою водою, в результаті чого сталося підмивання асфальту. Вода проникла всередину торгового центру, а також у магазин "Ашан", відвідувачів евакуювали. Відзначається, що постраждали десять осіб, з яких сім досі в лікарнях. Деякі люди отримали опіки.

Крім цього, в яму, де стався обвал, впала маршрутка, в якій знаходилися люди. Їх евакуювали рятувальники. Обійшлося без жертв.

Ліквідацію пошкодження біля ТРЦ Осеап Plaza після прориву труби повинні завершити сьогодні.

Роботи по заміні трубопроводу біля Ocean Plaza триватимуть усю ніч У Києві в лікарні на дитину впали двері, поліція почала перевірку
Новини України Київтрубопровод
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся