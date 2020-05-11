У Києві сталося потрійне ДТП, є постраждалі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Аварія сталася на вулиці Великій Васильківській

У понеділок, 11 травня, у Києві на вул. Великій Васильківській сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з трьома автомобілями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

Як повідомляється, в результаті аварії госпіталізовано двох осіб.

"Водій буса Opel на світлофорі не помітив стоять авто і протаранив Skoda та Kia, протягнувши їх понад 30 метрів аж до середини АЗС. Постраждали та були госпіталізовані двоє: водій і пасажирка Skoda. На місці працювали комунальники, прибирали кілограми сміття - уламків авто", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Запорізькій області вночі 10 травня сталося зіткнення двох легкових автомобілів, яке призвело до загибелі 2 і травмування 3 людей.

Також РБК-Україна писало, що у Калинівському районі Вінницької області сталась дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинули троє військовослужбовців, ще одна потерпіла знаходиться в реанімації.

Крім цього, раніше в Івано-Франківській області сталося зіткнення двох автомобілів в місті Яремче, що призвело до травмування 4 осіб.