В Киеве произошло масштабное ДТП: среди пострадавших есть дети

На улице Выговского в Киеве произошло масштабное ДТП с пострадавшими. Водитель Daewoo въехал в несколько автомобилей.
Об этом сообщает сообщество Киев Оперативный.
Как удалось выяснить, водитель такси на автомобиле Renault ехал в правом ряду и поворачивал направо. За ним ехал водитель Daewoo, который въехал в Renault, затем в попутный Opel, после этого оказался на встречной полосе, где столкнулся с ВАЗ.
В Daewoo на момент ДТП находилась семья с двумя детьми. Предварительно, у детей не существенные повреждения, однако их госпитализировали в больницу для дальнейшего диагностирования.
Также пострадал пожилой водитель ВАЗа и его пассажирка.
Водитель Daewoo, в свою очередь, признался что на мгновение отвлекся.
Напомним, ранее сегодня в Киевской области полицейские применили табельное огнестрельное оружие, чтобы задержать водителя, который до этого создал аварийную ситуацию на дороге. Из людей никто не пострадал.
Также в понедельник, 30 ноября, в Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента четверо человек погибли, еще один ребенок получил травмы.