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В Києві сталась масштабна ДТП: серед постраждалих є діти

Київ, Вівторок 01 грудня 2020 23:37
В Києві сталась масштабна ДТП: серед постраждалих є діти
Фото: ДТП в Києві (Київ Оперативний)
Автор: Даша Харченко

На вулиці Виговського в Києві сталась масштабна ДТП з потерпілими. Водій Daewoo в’їхав в кілька автівок.

Про це повідомляє спільнота Київ Оперативний.

Як вдалося з‘ясувати, водій таксі на автомобілі Renault їхав у правому ряду і повертав праворуч. За ним їхав водій Daewoo, який в‘їхав у Renault, потім у попутній Opel, після цього опинився на зустрічній смузі, де зіштовхнувся із ВАЗ.

В Daewoo на момент ДТП перебувала сім‘я із двома дітьми. Попередньо, у дітей не суттєві ушкодження, однак їх госпіталізували до лікарні для подальшого діагностування.

Також постраждав літній водій ВАЗу та його пасажирка.

Водій Daewoo, своєю чергою, зізнався що на мить відволікся.

Нагадаємо, раніше сьогодні у Київській області поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю, щоб затримати водія, який до цього створив аварійну ситуацію на дорозі. З людей ніхто не постраждав.

Також у понеділок, 30 листопада, в Закарпатській області сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті інциденту четверо людей загинули, ще одна дитина отримала травми.

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