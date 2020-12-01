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Под Киевом полицейские задержали со стрельбой водителя-нарушителя

Село Гатное, Вторник 01 декабря 2020 13:04
Под Киевом полицейские задержали со стрельбой водителя-нарушителя
Фото: автомобиль патрульных (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Киевской области полицейские применили табельное огнестрельное оружие, чтобы задержать водителя, который до этого создал аварийную ситуацию на дороге. Из людей никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как сообщается, инцидент произошел в селе Гатное Киево-Святошинского района, когда один из водителей на перекрестке создал аварийную ситуацию с автомобилем патрульной полиции. По требованию правоохранителей он не остановился и начал убегать.

В свою очередь полицейские начали преследовать нарушителя, включив специальные сине-красные маячки и звуковой сигнал, на что водитель не реагировал. После этого правоохранители открыли огонь по колесам авто нарушителя.

В результате автомобиль был остановлен. Мужчину в состоянии алкогольного опьянения задержали. Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) УКУ.

В ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении, суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который открыл стрельбу из пистолета в Печерском районе столицы.

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