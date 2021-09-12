В Киеве произошло ДТП с участием восьми автомобилей. Полиция открыла производство

В Голосеевском районе Киева восемь автомобилей попали в аварию. Пятерых пострадавших госпитализировали в больницу, среди них есть ребенок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля "Хонда Аккорд", двигаясь в направлении города Обухов, совершил столкновение с попутным автомобилем "Киа". После чего указанные транспортные средства выехали во встречном направлении. В результате эти два авто столкнулись с автомобилями "Джип", "Шкода", "Хюндай", "Хонда" и двумя "Фольксвагенами", - пишет пресс-служба полиции.

Отмечается, что в результате аварии пострадали пять человек, среди которых есть 11-летний ребенок. Сейчас их госпитализировали в больницу.

Во время установления подробностей, выяснилось, что водитель автомобиля "Хонда Аккорд" находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Правоохранители провели освидетельствование на содержание алкоголя водителя автомобиля "Хонда Аккорд" на приборе "Драгер", который показал 1,7 промилле алкоголя", - отмечает пресс-служба.

Согласно ч. 2 ст. 286-1 Уголовного Кодекса Украины, виновнику ДТП грозит лишение свободы и права управлять транспортным средством сроком до восьми лет.

Фото: в Киеве восемь автомобилей попали в ДТП (фото facebook.com/UA.KyivPolice)