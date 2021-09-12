В Києві сталося ДТП за участі восьми автомобілів. Поліція відкрила провадження

У Голосіївському районі Києва вісім автомобілів потрапили в аварію. П’ятьох потерпілих госпіталізували до лікарні, серед них є дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля "Хонда Акорд", рухаючись у напрямку міста Обухів, скоїв зіткнення з попутним автомобілем "Кіа". Після чого вказані транспортні засоби виїхали у зустрічному напрямку. У результаті ці два авто зіткнулися з автомобілями "Джип", "Шкода", "Хюндай", "Хонда" та двома "Фольксвагенами", - пише пресслужба поліції.

Зазначається, що внаслідок аварії постраждали п’ять осіб, серед яких є 11-річна дитина. Наразі їх госпіталізували до лікарні.

Під час встановлення подробиць, з’ясувалося, що водій автомобіля “Хонда Акорд” перебував у стані алкогольного сп’яніння.

"Правоохоронці провели освідування на вміст алкоголю водія автомобіля "Хонда Акорд" на приладі "Драгер", який показав 1,7 проміле алкоголю", - відзначає пресслужба.

Відповідно до ч. 2 ст. 286-1 Кримінального Кодексу України, винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі й права керувати транспортним засобом строком до восьми років.

Фото: в Києві вісім автомобілів потрапили в ДТП (facebook.com/UA.KyivPolice)