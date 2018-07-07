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Інтерв'ю

В Києві сталося ДТП з перекиданням авто, є загиблий

НовиниНадзвичайні події    07.07.2018 - 11:59
Ілюстративне фото (facebook.com_versiyainfo)
Ілюстративне фото (facebook.com_versiyainfo)

ДТП сталася на Столичному шосе

У Києві на Столичному шосе сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з перекидання автомомбиля, в результаті аварії загинула людина. Про це повідомляє Київ Оперативний.

Повідомляється, що зараз на місці події працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В результаті події одна людина загинула, ще одна у важкому стані доставлена в лікарню.

Нагадаємо, 29 червня повідомлялося, що в результаті дорожно-транспортної пригоди на трасі Кі-Чоп постраждали шість осіб.

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Теги публікації: Київ, ДТП  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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