В Києві сталося ДТП з перекиданням авто, є загиблий

ДТП сталася на Столичному шосе
У Києві на Столичному шосе сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з перекидання автомомбиля, в результаті аварії загинула людина. Про це повідомляє Київ Оперативний.
Повідомляється, що зараз на місці події працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
В результаті події одна людина загинула, ще одна у важкому стані доставлена в лікарню.
Нагадаємо, 29 червня повідомлялося, що в результаті дорожно-транспортної пригоди на трасі Кі-Чоп постраждали шість осіб.