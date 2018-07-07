В Києві сталося ДТП з перекиданням авто, є загиблий

ДТП сталася на Столичному шосе

У Києві на Столичному шосе сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з перекидання автомомбиля, в результаті аварії загинула людина. Про це повідомляє Київ Оперативний.

Повідомляється, що зараз на місці події працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В результаті події одна людина загинула, ще одна у важкому стані доставлена в лікарню.

Нагадаємо, 29 червня повідомлялося, що в результаті дорожно-транспортної пригоди на трасі Кі-Чоп постраждали шість осіб.