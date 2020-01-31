ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве произошло ДТП с авто полиции

Новости » Происшествия     31.01.2020 - 06:23
В Киеве произошло ДТП с авто полиции
Фото: место происшествия (kiev.informator.ua)

Произошло столкновение на перекрестке

В Голосеевском районе Киева на перекрестке проспекта Валерия Лобановского и улицы Демеевской произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Столкнулись автомобиль патрульной полиции Toyota Prius и Renault Kangoo. Авария случилась 30 января около 20:30.

Как рассказали патрульные, они ехали по проспекту Лобановского в сторону Демеевской площади. В противоположном направлении ехал Renault. На перекрестке Kangoo начал поворачивать налево, на улицу Демеевскую. В этот момент и произошло столкновение.

Судя по записи с видеорегистратора видно, что обе машины двигались на зеленый сигнал светофора. Однако поворачивающий Renault не пропустил патрульных, которые ехали по проспекту.

В результате ДТП никто не пострадал. От удара Kangoo вылетел на тротуар. Подробности аварии выясняются.

Ранее собщалось, что в Киеве вечером 30 января по улице Академика Заболотного произошло смертельное ДТП. Вблизи Табачной фабрики сбили мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

РБК-Украина писало, что в Белой Церкви Киевской области вечером 23 января автомобиль патрульной полиции сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.

В Сумах произошло ДТП с маршруткой, пострадали 10 человек В Киеве на перекрестке столкнулись два автомобиля, есть раненые
Новости Украины ДТПКиев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь