В Киеве произошло ДТП с авто полиции

Фото: место происшествия (kiev.informator.ua)

Произошло столкновение на перекрестке

В Голосеевском районе Киева на перекрестке проспекта Валерия Лобановского и улицы Демеевской произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Столкнулись автомобиль патрульной полиции Toyota Prius и Renault Kangoo. Авария случилась 30 января около 20:30.

Как рассказали патрульные, они ехали по проспекту Лобановского в сторону Демеевской площади. В противоположном направлении ехал Renault. На перекрестке Kangoo начал поворачивать налево, на улицу Демеевскую. В этот момент и произошло столкновение.

Судя по записи с видеорегистратора видно, что обе машины двигались на зеленый сигнал светофора. Однако поворачивающий Renault не пропустил патрульных, которые ехали по проспекту.

В результате ДТП никто не пострадал. От удара Kangoo вылетел на тротуар. Подробности аварии выясняются.

Ранее собщалось, что в Киеве вечером 30 января по улице Академика Заболотного произошло смертельное ДТП. Вблизи Табачной фабрики сбили мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

РБК-Украина писало, что в Белой Церкви Киевской области вечером 23 января автомобиль патрульной полиции сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.