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В Киеве автомобиль насмерть сбил пешехода и скрылся

Новости » Происшествия     31.01.2020 - 04:15
В Киеве автомобиль насмерть сбил пешехода и скрылся
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Тело лежало в 25 метрах от пешеходного перехода

В Киеве вечером 30 января по улице Академика Заболотного произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Отмечается, что вблизи Табачной фабрики сбили мужчину, который от полученных травм он скончался на месте.

По предварительной информации, мужчина переходил дорогу и его сбил неизвестный автомобиль. Такой вывод сделали исходя из травм, которые были характерны последствиям ДТП. Мужчина скончался до прибытия медиков.

Полицейские не смогли установить ни авто, которое сбило пешехода, ни свидетелей аварии. На дороге остались лишь мелкие осколки стекол. Где именно переходил дорогу погибший - неизвестно. Тело лежало в 25 метрах от пешеходного перехода.

Предварительно, автомобиль двигался по Заболотного в сторону Столичного шоссе. Личность погибшего установлена. Ему было около 24 лет. Подробности происшествия устанавливаются.

РБК-Украина писало, что в Харькове трамвай сбил насмерть мужчину на проспекте Тракторостроителей.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области вечером 23 января автомобиль патрульной полиции сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.

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