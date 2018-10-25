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Суд продлил арест Савченко на два месяца

Новости » Происшествия    25.10.2018 - 16:18
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Савченко останется под стражей до 30 декабря

Шевченковский районный суд Киева продлил арест нардепа Надежды Савченко еще на два месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение сестры Савченко Веры в Facebook.

Как сообщила Вера Савченко, суд продлил арест нардепа до 30 декабря.

"Суд оставил под стражей еще на два месяца. До 30 декабря", - написала она.

Суд продлил арест Савченко на два месяца

Напомним, 22 марта текущего года Верховная рада Украины разрешила привлечение нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности. В тот же день Савченко вручили подозрение в подготовке терактов в Киеве и задержали.

Как заявлял генпрокурор Юрий Луценко, Савченко предлагала офицерам Вооруженных сил Украины осуществить теракты против руководства страны.

Кроме того, Луценко заявлял, что Савченко планировала совершить террористический акт в зале украинского парламента, "уничтожив гранатами две ложи, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет".

В свою очередь, Савченко заявляла, что Администрация президента готовила ее ликвидацию. По ее словам, она трижды получала угрозы.

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