Суд продлил арест Савченко на два месяца

Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Савченко останется под стражей до 30 декабря

Шевченковский районный суд Киева продлил арест нардепа Надежды Савченко еще на два месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение сестры Савченко Веры в Facebook.

Как сообщила Вера Савченко, суд продлил арест нардепа до 30 декабря.

"Суд оставил под стражей еще на два месяца. До 30 декабря", - написала она.

Напомним, 22 марта текущего года Верховная рада Украины разрешила привлечение нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности. В тот же день Савченко вручили подозрение в подготовке терактов в Киеве и задержали.

Как заявлял генпрокурор Юрий Луценко, Савченко предлагала офицерам Вооруженных сил Украины осуществить теракты против руководства страны.

Кроме того, Луценко заявлял, что Савченко планировала совершить террористический акт в зале украинского парламента, "уничтожив гранатами две ложи, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет".

В свою очередь, Савченко заявляла, что Администрация президента готовила ее ликвидацию. По ее словам, она трижды получала угрозы.