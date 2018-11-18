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У Києві затримали помічника нардепа Савченко

Новини » Суспільство    18.11.2018 - 16:18
У Києві затримали помічника нардепа Савченко
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Правоохоронці затримали Валерія Мосійка та активіста Юрія Хугіна

У Києві сьогодні, 19 листопада, правоохоронці затримали помічника народного депутата Надії Савченко Валерія Мосійка та активіста Юрія Хугіна. Про це РБК-Україна розповіла сестра Надії Віра Савченко.

"Команда підтримки Надії Савченко щотижня виходить на Майдан. Сьогодні ми прийшли, постояли і вже збиралися по домівках. Потім я дізналася, що Валерія намагаються затримати. Правоохоронців було дуже багато, а нас чотири дівчини і два хлопця", - розповіла вона.

За її словами, правоохоронці не пояснили причину затримання.

"Валерія Мосійка затримали. Це було на початку вулиці Грінченка. Офіцери поліції нам не пояснювали чому. Також затримали ще одного - Юрія Хугіна, який нам допомагав. Зараз ми знаємо, що принаймні Юрія тримають у Шевченківському МВС. А пану Валерію розбили ніс на Михайлівській, він не дав здачі, не провокував працівників поліції. Я думаю, що це помилка. Сподіваюся зараз дізнатися, чому їх затримали", - додала вона.

Нагадаємо, в кінці жовтня Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт Савченко ще на два місяці.

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Новини України Надія Савченко
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