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Глава правоохранительного комитета Рады допустил увольнение Авакова

Новости » Политика     27.01.2020 - 08:39
Глава правоохранительного комитета Рады допустил увольнение Авакова
Фото: Денис Монастырский (РБК-Украина)

Испытательный срок Авакова не закончен

Если конкретно дело убийства журналиста Павла Шеремета развалится на глазах - это возможно будет одним из поводов для того, чтобы министр внутренних дел Арсен Аваков ушел с должности. Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денис Монастырский в интервью РБК-Украина.

Монастырский отметил, что испытательный срок Авакова не закончен и к его деятельности на сегодня очень пристальное внимание.

"И я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах - это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело однозначно станет Рубиконом", - считает он.

Напомним, Аваков ранее говорил, что Министерство внутренних дел Украины в будущем может возглавить женщина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Аваков находится в должности на испытательном сроке до конца года.

Сам Аваков говорил, что не собирается уходить в отставку из-за дела об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк. Он отметил, что уйдет в отставку, когда почувствует, что не приносит пользу, или обнаружит, что "его принципы не совпадают с тем, что происходит".

Напомним, Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, отправив ее под ночной домашний арест.

Денис Монастырский: Испытательный срок Арсена Авакова не закончен Убийство Шеремета: суд смягчил меру пресечения Дугарь
Новости Украины увольнениеАрсен АваковПавел Шеремет
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