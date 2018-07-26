В Киеве произошла стрельба в кафе

На момент приезда правоохранителей все участники конфликтной ситуации сбежали из заведения

В Киеве, на бульваре Леси Украинки, в заведении питания произошла стрельба. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции Киева.

Как сообщается, стрельба произошла сегодня, 26 июля, около полудня.

"На момент приезда правоохранителей все участники конфликтной ситуации сбежали из заведения. В помещении кафе эксперты нашли две стреляные гильзы и предмет, похожий на пистолет", - говорится в сообщении.

По словам администрации и посетителей заведения, между двумя компаниями произошел конфликт, в результате которого один из мужчин сделал несколько выстрелов.

После этого все фигуранты события выбежали на улицу и скрылись.

Фото: стрельба в киевском кафе

По информации СМИ, стрельба произошла в кафе "Катюша".

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле Ботанического сада в ночь на 17 июля произошла стрельба.

Как сообщалось, в результате конфликта пострадали четыре человека.

Также ранее в Киевской области в селе Софиевская Борщаговка произошла стрельба. В результате происшествия пострадал один человек.