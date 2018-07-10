Под Киевом в Софиевской Борщаговке произошла стрельба

В Киевской области объявлен план "Перехват"

В Киевской области в селе Софиевская Борщаговка произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

Сообщается, что сейчас в Киевской области введен план "Перехват"

Предварительно установлено, что 40-летний пострадавший нашел объявление о продаже автомобиля, после чего встретился с незнакомцами вблизи одной из столичных станций метро. Чтобы осмотреть транспортное средство мужчины совместно направились в Софиевскую Борщаговку. Там неизвестные потребовали у жителя Киева деньги, однако через его физическое сопротивление злоумышленники совершили несколько выстрелов из травматического оружия, отобрали 200 долларов и скрылись. Отметим, что мужчина получил ранения в руку и ногу.

На данный момент пострадавший находится в Боярской Центральной районной больнице, где ему оказывается медицинская помощь. Его здоровью и жизни уже ничего не угрожает.

Фото (facebook.com/pol.kievregion)

Напомним, 9 июля в Днепре неизвестные расстреляли мужчину во дворе его частного дома, пострадавший от полученных ранений умер.