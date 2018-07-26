У Києві сталася стрілянина в кафе
На момент приїзду правоохоронців всі учасники конфліктної ситуації втекли із закладу
У Києві, на бульварі Лесі Українки, в закладі харчування сталася стрілянина. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції Києва.
Як повідомляється, стрілянина сталася сьогодні, 26 липня, близько полудня.
"На момент приїзду правоохоронців всі учасники конфліктної ситуації втекли із закладу. В приміщенні кафе експерти знайшли дві стріляні гільзи і предмет, схожий на пістолет", - йдеться в повідомленні.
За словами адміністрації та відвідувачів закладу, між двома компаніями стався конфлікт, в результаті якого один з чоловіків зробив кілька пострілів.
Після цього всі фігуранти події вибігли на вулицю і втекли.
Фото: стрілянина в київському закладі харчування
За інформацією ЗМІ, стрілянина сталася в ресторані "Катюша".
В даний час співробітники поліції працюють на місці події.
Раніше повідомлялося, що в Києві біля Ботанічного саду в ніч на 17 липня сталася стрілянина.
Як повідомлялося, в результаті конфлікту постраждали чотири людини.
Також раніше в Київській області у селі Софіївська Борщагівка сталася стрілянина. В результаті події постраждала одна людина.