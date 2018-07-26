У Києві сталася стрілянина в кафе

На момент приїзду правоохоронців всі учасники конфліктної ситуації втекли із закладу

У Києві, на бульварі Лесі Українки, в закладі харчування сталася стрілянина. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції Києва.

Як повідомляється, стрілянина сталася сьогодні, 26 липня, близько полудня.

"На момент приїзду правоохоронців всі учасники конфліктної ситуації втекли із закладу. В приміщенні кафе експерти знайшли дві стріляні гільзи і предмет, схожий на пістолет", - йдеться в повідомленні.

За словами адміністрації та відвідувачів закладу, між двома компаніями стався конфлікт, в результаті якого один з чоловіків зробив кілька пострілів.

Після цього всі фігуранти події вибігли на вулицю і втекли.

Фото: стрілянина в київському закладі харчування

За інформацією ЗМІ, стрілянина сталася в ресторані "Катюша".

В даний час співробітники поліції працюють на місці події.

Раніше повідомлялося, що в Києві біля Ботанічного саду в ніч на 17 липня сталася стрілянина.

Як повідомлялося, в результаті конфлікту постраждали чотири людини.

Також раніше в Київській області у селі Софіївська Борщагівка сталася стрілянина. В результаті події постраждала одна людина.