В Киеве ночью произошла стрельба возле Ботсада

По информации полиции, пострадавших нет

В Киеве возле Ботанического сада в ночь на 17 июля произошла стрельба. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции.

Как сообщили в полиции, стрельба произошла вечером в Киеве.

"Сейчас рассматривается правовая квалификация событию. Сейчас, по моей информации, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе полиции.

Вместе с тем, по информации СМИ, около 23:50 компания людей подъехала на джипе, чтобы совершить покупки в магазине, находящемся рядом со входом в Ботанический сад. Посетителей возмутило, что не работал терминал. Из-за этого начался скандал с продавщицей.

Согласно данным издания, в результате конфликта пострадали четыре человека.

Напомним, ранее в Киевской области в селе Софиевская Борщаговка произошла стрельба. В результате происшествия пострадал один человек.