В Киеве произошла авария водопроводной сети. Изменено движение одного из маршрутов

В Киеве произошла авария на водопроводной сети. Вследствие этого было изменено движение маршрута №16.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.
Троллейбусы маршрута №16 курсируют от улицы Щусева до Воздухофлотского путепровода.
"О возобновлении движения в направлении Майдана Независимости сообщим дополнительно", - пишет пресс-служба КГГА.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве на время ремонта на улице Льва Толстого будут изменены маршруты троллейбусов №3 и №9к.
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