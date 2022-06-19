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В Киеве произошла авария водопроводной сети. Изменено движение одного из маршрутов

Фото: в Киеве изменено движение одного из маршрутов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве произошла авария на водопроводной сети. Вследствие этого было изменено движение маршрута №16.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

Троллейбусы маршрута №16 курсируют от улицы Щусева до Воздухофлотского путепровода.

"О возобновлении движения в направлении Майдана Независимости сообщим дополнительно", - пишет пресс-служба КГГА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве на время ремонта на улице Льва Толстого будут изменены маршруты троллейбусов №3 и №9к.

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Киев