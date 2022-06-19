В Києві сталася аварія водопровідної мережі. Змінено рух одного з маршрутів

В Києві сталася аварія на водопровідній мережі. Внаслідок цього було змінено рух маршруту №16.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.
Тролейбуси маршруту №16 курсують від вулиці Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу.
"Про відновлення руху в напрямку Майдану Незалежності повідомимо додатково", - пише пресслужба КМДА.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Києві на час ремонту на вулиці Льва Толстого будуть змінені маршрути тролейбусів №3 і №9к.
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