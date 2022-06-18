В Киеве на время ремонта с улицы Льва Толстого уберут троллейбусы. Как изменятся маршруты

В Киеве с 6:00 18 июня до 23:00 19 июня в связи с ремонтными работами на улице Льва Толстого будут изменены маршруты троллейбусов №3 и №9К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевпасстранса.

Временно движение троллейбусов будет организовано по таким маршрутам:

Ранее сообщалось, что на восстановление разрушенных войной дорог необходимо 900 млрд гривен. Ремонт всех поврежденных объектов инфраструктуры займет не меньше 3-4 лет.

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