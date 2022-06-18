В Киеве на время ремонта с улицы Льва Толстого уберут троллейбусы. Как изменятся маршруты
В Киеве на время ремонта с улицы Льва Толстого уберут троллейбусы (Фото: gettyimages.com)
В Киеве с 6:00 18 июня до 23:00 19 июня в связи с ремонтными работами на улице Льва Толстого будут изменены маршруты троллейбусов №3 и №9К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевпасстранса.
Временно движение троллейбусов будет организовано по таким маршрутам:
- маршрут №3 от Железнодорожного массива до станции метро "Площадь Льва Толстого". Для удобства пассажиров маршруту временно присвоен номер 3-Д;
- маршрут №9К от ул. Кадетский Гай до станции метро "Площадь Льва Толстого". Для удобства пассажиров маршруту присвоен временный номер 9-Д.
Ранее сообщалось, что на восстановление разрушенных войной дорог необходимо 900 млрд гривен. Ремонт всех поврежденных объектов инфраструктуры займет не меньше 3-4 лет.
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