В Киеве произошла авария на сетях водоснабжения. Ограничено движение транспорта

В Киеве утром 17 апреля произошла авария на сетях водоснабжения на Подоле. Из-за этого на улице Кирилловской ограничено движение транспорта.

Уточняется, что движение ограничено в сторону Куреневки. На место вызвали аварийную бригаду балансодержателя сетей.

Ранее сообщалось, что в Киеве до 30 июня на участке Кольцевой дороги будет ограничено движение. Ограничения будут действовать на время ремонта.

РБК-Украина писало, что Киев не отменил с 1 апреля ограничения скорости движения до 50 км/ч на 7 улицах. Ни одна из этих улиц не отвечает критериям для повышения разрешенной скорости до 80 км/час.