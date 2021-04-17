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В Києві сталася аварія на мережах водопостачання. Обмежено рух транспорту 

Автор: Инна Собора

У Києві зранку 17 квітня сталася аварія на мережах водопостачання на Подолі. Через це на вулиці Кирилівській обмежено рух транспорту.

Про це повідомляє телеграм-канал "Київ Трафік".

Уточнюється, що рух обмежено у напрямку Куренівки. На місце викликано аварійну бригаду балансоутримувача мереж.

Терміни усунення наслідків аварії наразі невідомі.

Раніше повдіомлялося, що у Києві до 30 червня на ділянці Кільцевої дороги буде обмежено рух. Обмеження діятимуть на час ремонту.

РБК-Україна писало, що Київ не скасував з 1 квітня обмеження швидкості руху до 50 км/год на 7 вулицях. Жодна з цих вулиць не відповідає критеріям для підвищення дозволеної швидкості до 80 км/год.

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