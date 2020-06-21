ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве произошел взрыв в многоэтажке, повреждено несколько этажей

Новости » Происшествия     21.06.2020 - 10:30
В Киеве произошел взрыв в многоэтажке, повреждено несколько этажей
Фото с места происшествия (dsns.gov.ua)

На место происшествия выехали соответствующие службы

В воскресенье утром, 21 июня, в Киеве произошел взрыв в девятиэтажном многоквартирном доме в Дарницком районе, в результате которого повреждено несколько этажей. На место происшествия выехали соответствующие службы.

Об этом сообщает прес-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. .

Взрыв произошел в жилом доме на проспекте Григоренко, 41.

"Произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают 46 человек из состава ГСЧС и 9 единиц техники. Подробности уточняются.

Прямо сейчас произошёл взрыв газа на проспекте Григоренко. Повреждено несколько этажей. Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется. На место срочно выехали все службы.

Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 21 червня 2020 р.

Напомним, ночью в Кривом Роге произошел пожар в 9-этажном доме, в результате чего несколько жителей эвакуировали, а также обнаружили тело мальчика.

Также РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области произошло ДТП, в результате которого 3 человека погибли и 4 пострадали.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины КиевдомВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь