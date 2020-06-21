У Києві стався вибух у багатоповерхівці, пошкоджено кілька поверхів

Фото з місця події (dsns.gov.ua)

На місце події виїхали відповідні служби

У неділю вранці, 21 червня, у Києві стався вибух у дев'ятиповерховому будинку в Дарницькому районі, в результаті якого пошкоджено кілька поверхів. На місце події виїхали відповідні служби.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій. .

Вибух стався в житловому будинку на проспекті Григоренка, 41.

"Стався вибух попередньо газоповітряної суміші з подальшим руйнуванням міжповерхових перекриттів 4, 5, 6, 7 поверхів", - йдеться в повідомленні.

Зараз на місці працюють 46 осіб зі складу ДСНС і 9 одиниць техніки. Подробиці уточнюються.

Прямо зараз стався вибух газу на проспекті Григоренка. Пошкоджено кілька поверхів. Інформація про кількість постраждалих та обставини події уточнюється. На місце терміново виїхали всі служби. Опубліковано Київ Оперативний Неділя, 21 червня 2020 р.

Нагадаємо, вночі у Кривому Розі сталася пожежа у 9-поверховому будинку, в результаті чого кілька мешканців евакуювали, а також виявили тіло хлопчика.

Також РБК-Україна писало, що у Дніпропетровській області сталася ДТП, в результаті якої 3 людини загинули та 4 постраждали.

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Автор: Максим Зайченко