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В Кривом Роге горела многоэтажка, есть жертва и эвакуированные

Новости » Происшествия     21.06.2020 - 09:48
В Кривом Роге горела многоэтажка, есть жертва и эвакуированные
Фото с места возгорания (dsns.gov.ua)

Пожар возник в одной из квартир 9-этажного дома, из-за чего пришлось эвакуировать людей

В воскресенье ночью, 21 июня, в Кривом Роге произошел пожар в 9-этажном доме, в результате чего несколько жителей эвакуировали, а также обнаружили тело мальчика. Возгорание удалось потушить в течение 40 минут.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сообщение о пожаре на улице Симонова поступило в 03:10. Спасатели выехали по вызову, после чего установили, что возгорание возникло в однокомнатной квартире на третьем этаже 9-этажного жилого дома.

"Во время проведения разведки, спасатели обнаружили на балконе квартиры, где возник пожар, тело мальчика. Ребенок имел группу инвалидности. Во время пожара спасатели вывели по лестничным клеткам на свежий воздух 5 человек из квартир, расположенных этажами выше", - говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила 30 кв. метров. Возгорание локализовали в 03:58 и ликвидировали в 04:38.

Напомним, ранее спасатели заявили о высокой вероятности пожаров в экосистемах Украины.

Также РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области произошло ДТП, в результате которого 3 человека погибли и 4 пострадали.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Кривой Рогпожардом
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