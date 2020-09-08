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В Киеве произошел сбой в работе метро

Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве произошел сбой в работе метрополитена. Проблемы наблюдались с работой сервиса электронного билета.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевского метрополитена".

Проблемы возникли из-за просадки напряжение в сети. В связи с этим на станциях метро образовались очереди. По громкоговорителю сообщали о проблемах в работе компьютеров и просили воспользоваться другим видом общественного транспорта.

"Сейчас работа системы восстановлена в обычном режиме. Приносим извинения за временные неудобства", - отметили в метрополитене.

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Отметим, также сбой в работе электронного билета в столичном метро происходил в конце 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Киеве провели масштабную реконструкцию теплосетей, сейчас столица на финальной стадии подготовки к следующему отопительному сезону.

Также РБК-Украина писало, что Киевские власти будут вынуждены остановить движение общественного транспорта, в частности метро, если больницы не будут справляться с наплывом пациентов с COVID-19.

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