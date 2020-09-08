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У Києві відбувся збій у роботі метро

Автор: Игорь Литвиненко

У Києві стався збій в роботі метрополітену. Проблеми спостерігалися з роботою сервісу електронного квитка.

Про це повідомили в прес-службі "Київського метрополітену".

Проблеми виникли через просадку напруги в мережі. У зв'язку з цим на станціях метро утворилися черги. По гучномовцю повідомляли про проблеми в роботі комп'ютерів і просили скористатися іншим видом громадського транспорту.

"Зараз робота системи відновлено у звичайному режимі. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - зазначили в метрополітені.

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Зазначимо, збій у роботі електронного квитка у столичному метро відбувався в кінці 2019 року.

Раніше повідомлялося, що у Києві провели масштабну реконструкцію тепломереж, зараз столиця на фінальній стадії підготовки до наступного опалювального сезону.

Також РБК-Україна писало, що Київська влада буде змушена зупинити рух громадського транспорту, зокрема метро, якщо лікарні не будуть справлятися з напливом пацієнтів з COVID-19.

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