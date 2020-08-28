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Кличко назвал условие для закрытия метро в Киеве

Киев, Пятница 28 августа 2020 20:23
Кличко назвал условие для закрытия метро в Киеве
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Киевские власти будут вынуждены остановить движение общественного транспорта, в частности метро, при одном условии. А именно, если больницы не будут справляться с наплывом пациентов с COVID-19.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире Свобода Live.

"Я не хочу об этом говорить. Если произойдет взрыв (заболеваемости - ред.), то мы будем вынуждены переходить к таким вещам, исключительно беспокоясь за здоровье и жизни людей", - сказал Кличко.

Однако, на вопрос о том, остановится транспорт в Киеве, если город попадет в "красную зону" карантина, Виталий Кличко точно не ответил.

Напомним, по итогам нового разделения Украины на карантинные зоны Киев еще на две неделе останется в "желтой зоне".

Кроме того, за прошедшие сутки в столице выявили 251 новый случай коронавируса.

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