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У Києві на Троєщині сталася пожежа

Новини » Надзвичайні події     26.02.2020 - 21:19
У Києві на Троєщині сталася пожежа
Фото: пожежа на території автогаражного кооперативу (facebook.com/DSNSKyiv)

Причину займання встановлює слідство

У Києві на Троєщині сталася пожежа на території автогаражного кооперативу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України в місті Києві.

Зазначається, що горіла територія автогаражного кооперативу. Загорілись піддони і тара на площі 100 квадратних метрів. При цьому вогонь поширився на вантажні автопричепи.

"О 19:42 вогонь вдалось локалізувати, а вже о 20:14 пожежу загасили повністю", - йдеться у повідомленні.

На місці працювали 4 одиниці основної та спецтехніки ДСНС та 18 надзвичайників.

Причини займання встановить слідство.

У Києві на Троєщині сталася пожежа

Фото: пожежа на території автогаражного кооперативу (facebook.com/DSNSKyiv)

Раніше повідомлялося, на автодорозі Київ-Чоп сьогодні, 25 лютого, загорівся автобус з пасажирами. Повідомляється, що полум'я і хмару диму в задній частині автобусу інспектори помітили біля стаціонарного поста і кинулися на допомогу.

Нагадаємо, вчора,24 лютого, у центрі Миколаєва загорілася багатоповерхівка на вулиці Защука, рятувальники провели евакуацію.

Як повідомляло РБК-Україна, в Одеській області горить заповідна зона Нижньодністровського національного природного парку. Зазначалося, що причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Проте в Держслужбі з надзвичайних ситуацій цю інформацію не підтвердили і не спростували.

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