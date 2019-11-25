В Киеве произошел пожар в салоне красоты

Иллюстративное фото (facebook.com/gorodz.info)

Пожар сопровождался сильным задымлением

В Киеве утром спасатели ликвидировали пожар в одном из салонов красоты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.

Отмечается, что пожар возник 25 ноября в 7:00 в 4-этажном здании по ул. Коминтерной, 7/9, в Шевченковском районе столицы.

На место происшествия незамедлительно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию, огнеборцы установили, что возгорание возникло на 1-м этаже в салоне красоты и сопровождалось сильным задымлением.

В 7:46 спасатели локализовали пожар и в 7:50 - ликвидировали на площади 15 кв. м. Причина возгорания сейчас устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Фото: место события (facebook.com/DSNSKyiv)

Ранее сообщалось, что в субботу, 23 ноября, в Киеве на улице Березняковской в 9-этажке произошел взрыв и произошел пожар.

Напомним, в пятницу в Киеве в жилом доме на улице Олеся Гончара, 67 прогремел взрыв. Детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов жилого дома.

РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области в городе Покров произошел пожар в квартире, в результате которой пострадали четверо людей, среди них двое детей.