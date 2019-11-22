В Днепропетровской области на пожаре пострадали двое детей

Иллюстративное фото (facebook.com/gorodz.info)

Всего в больницу попали четыре человека

В Днепропетровской области в городе Покров произошел пожар в квартире, в результате которой пострадали четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 01:22. По прибытию спасателей к месту вызова установлено, что пожар возник в двухкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного общежития.

По лестничной клетке сотрудники ГСЧС вывели на свежий воздух 4 человека, из них 2 детей, которых осмотрели работники скорой медицинской помощи. В центральную городскую больницу города госпитализированы с предварительными диагнозами "отравление продуктами горения" двое детей 2012 и 2017 года рождения и женщина 1980 года рождения, с ожогами тела - мужчина 1975 года рождения.

Огнем повреждено домашнее имущество на площади 15 кв. метра. В 01:50 пожар локализован и в 02:02 ликвидирован.

Фото: место происшествия (dp.dsns.gov.ua)

Напомним, в Черниговской областной детской больницы вечером 18 ноября произошел пожар, в результате которой были эвакуированы 56 человек.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области в селе Медведевка в результате пожара в частном доме погибли двое детей.