В Киеве снова произошел пожар на Позняках

В Киеве второй раз за два дня произошел пожар в многоэтажном доме на Позняках. Возгорание произошло в одном из домов на улице Александра Кошица.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

По информации свидетелей, горит квартира в доме по адресу Кошица, 9. На место происшествия уже прибыли пожарные.

Информации о жертвах и пострадавших, а также о причинах возгорания пока нет.

Напомним, на прошлой неделе в одном из домов на столичных Позняках произошел мощный взрыв. Предварительно, в одной из квартир многоэтажки на улице Крушельницкой произошла утечка газа. Жертвами трагедии стали 5 жителей дома.

Вчера в соседнем со взорвавшимся доме вспыхнул пожар на 13 этаже.

Огонь перекинулся на этаж выше и сопровождался сильным задымлением из-за горения утеплителя.

Кроме того, взрыв с пожаром в доме произошел вчера в Харьковской области.