В Киеве произошел пожар на Майдане Независимости

В п'пятницу, 30 августа, в центре Киева, на Майдане Независимости, произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу dtp.kiev.ua в Facebook.

По предварительным данным очевидцев, произошло возгорание мусора за торговым центром "Глобус" на Майдане Независимости. На месте происшествия работает пожарно-спасательная служба, которая ликвидирует возгорание.

На видео видно, что пожар является масштабной, но точно не понятно, что именно охвачено огнем.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Чижки (Львовская область), на территории предприятия "Ника Друк" возник пожар в складском помещении. По состоянию на 15:00 площадь пожара составляла около 2 тыс. квадратных метров. На складе горят легковоспламеняющиеся и горючие вещества (растворители). В результате пожара пострадали 2 человека.

Также РБК-Украина писало, что в Полтавской области в субботу, 24 августа, горели 50 гектаров сухой травы и камыша. Пожар удалось локализовать через 3 часа. Были привлечены 30 пожарных. В результате пожара никто не пострадал.

Добавим, что 21 августа в Полтаве произошел масштабный пожар в складском здании "Новой почты". Огонь распространился на территорию площадью 1500 квадратных метров. Раненых в результате пожара не было обнаружено.