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В Полтаве возник масштабный пожар на складах "Новой почты"

Новости » Происшествия    22.08.2019 - 02:53
В Полтаве возник масштабный пожар на складах "Новой почты"
Фото: пожар в Полтаве (poltavske.tv)

Пострадавших в результате пожара нет

В Полтаве вечером 21 августа возник крупный пожар в одноэтажном складском здании "Новой почты". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, пожар возник в 19:50 и распространился на 1,5 тыс. квадратных метров. К тушению привлечены 45 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.

Местное издание poltavske.tv пишет, что директор по корпоративным коммуникациям "Новой почты" Яна Нестерчук сообщила, что возгорание произошло в помещении, которое используется для нужд компании, посылки там не хранят. Раненых в результате пожара нет.

О ликвидации пожара пока не сообщали.

Фото:пожар в Полтаве (poltavske.tv)

Ранее в Полтаве возникл масштабный пожар в торговых помещениях вблизи рынка "Киевский" и автовокзала. Пострадавших в результате пожара не было.

Напомним, пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе произошел в ночь на субботу, 17 августа. Возгорание произошло на втором этаже отеля около 01:34. Сначала сообщалось о гибели 8 человек, но позже число жертв возросло до 9 человек. Идентифицировать удалось восемь жертв с девяти.

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