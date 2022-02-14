В Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков

В Святошинском районе столицы на улице Львовская, 25 в трехэтажном учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков возник пожар кровли. Жертв и пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС
Возгорание произошло в 1:23. Отмечается, что огонь перешел на третий этаж.
К тушению привлечены 50 человек и 12 единиц техники ГСЧС.
Напомним, в Харькове произошел пожар в учебном корпусе Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого.
Ранее в Луцке вспыхнул пожар в студенческом общежитии. Три человека были спасены, а еще 76 эвакуировали из здания.