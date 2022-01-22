В Харькове горит юридическая академия
Фото: в Харькове горит юридическая академия (ГСЧС)
В Харькове произошел пожар в учебном корпусе Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого. Сейчас его пытаются потушить спасатели.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Пожар начался сегодня в 10:00. Как сообщили в ГСЧС, было обнаружено сильное задымление, а в 10:30 обнаружен очаг пожара на чердаке.
Сейчас поданы стволы на тушение и защиту кровли. Предварительно жертв и пострадавших нет.
К тушению привлечены 40 человек и 10 ед. техники.
Напомним, на прошлой неделе в Харькове произошел пожар в университете имени Каразина.