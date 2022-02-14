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У Києві сталася пожежа в гімназії східних мов

Автор: Артур Родивилов

У Святошинському районі столиці на вулиці Львівська, 25 у триповерховому навчальному корпусі київської гімназії східних мов виникла пожежа покрівлі. Жертв і постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС

Займання сталося о 1:23. Зазначається, що вогонь перейшов на третій поверх.

До гасіння залучено 50 осіб та 12 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, у Харкові сталася пожежа у навчальному корпусі Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого.

Раніше у Луцьку спалахнула пожежа в студентському гуртожитку. Три людини були врятовані, а ще 76 евакуювали з будівлі.

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Пожежа