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В Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков

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Киев, Понедельник 14 февраля 2022 03:00
В Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков Фото: пожар вспыхнул в киевской гимназии
Автор: Артур Родивилов

В Святошинском районе столицы на улице Львовская, 25 в трехэтажном учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков возник пожар кровли. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС

Возгорание произошло в 1:23. Отмечается, что огонь перешел на третий этаж.

К тушению привлечены 50 человек и 12 единиц техники ГСЧС.

Напомним, в Харькове произошел пожар в учебном корпусе Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого.

Ранее в Луцке вспыхнул пожар в студенческом общежитии. Три человека были спасены, а еще 76 эвакуировали из здания.

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