У Києві сталася пожежа в гімназії східних мов
Фото: пожежа спалахнула в Київській гімназії
У Святошинському районі столиці на вулиці Львівська, 25 у триповерховому навчальному корпусі київської гімназії східних мов виникла пожежа покрівлі. Жертв і постраждалих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС
Займання сталося о 1:23. Зазначається, що вогонь перейшов на третій поверх.
До гасіння залучено 50 осіб та 12 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, у Харкові сталася пожежа у навчальному корпусі Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого.
Раніше у Луцьку спалахнула пожежа в студентському гуртожитку. Три людини були врятовані, а ще 76 евакуювали з будівлі.