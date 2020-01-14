У Києві стався ще один прорив тепломережі

Фото з місця інциденту (facebook.com/kievtypical)

Прорив тепломережі стався на Шулявці

У вівторок, 14 січня, в Києві на Шулявці сталася чергова комунальна аварія з проривом тепломережі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "dtp.kiev.ua".

Аварія сталася на вулиці Нижньоключовій. В результаті прориву труби гарячою водою затопило дорогу.

Фото з місця інциденту (facebook.com/kievtypical)

Нагадаємо, у Києві ввечері 13 січня стався прорив труби з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало тепломережу, в результаті чого сталося підмивання асфальту

В результаті прориву труби гаряча вода потрапила також у магазин "Ашан" і перший поверх ТРЦ Ocean Plaza, відвідувачів евакуювали. Відзначається, що постраждали десять осіб, з яких сім досі в лікарнях.

Крім цього, в яму, де стався обвал, впала маршрутка, в якій перебували пасажири. Їх незабаром евакуювали рятувальники. Обійшлося без жертв.

Також РБК-Україна писало, що 5 листопада 2019 року в центрі Києва на вулиці Шота Руставелі стався прорив труби з гарячою водою. В результаті прориву на дорозі утворилася яма, куди провалився автомобіль.

Зазначимо, ліквідацію пошкодження біля ТРЦ Осеап Plaza після прориву труби завершать через добу - вранці 15 січня.