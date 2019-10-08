В Киеве произошел обрыв контактной линии троллейбусов

В Киеве на улице Сечевых Стрельцов произошел обрыв контактной линии троллейбусов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Киев.Оперативный".

Как сообщается, в связи с аварией троллейбусы с номерами 6, 16, 18 не работают.

Отметим, РБК-Украина утром писало об образовании пробок на дороге в Киеве. В частности, затруднено движение транспорта на улице Щусева, улице Елены Телиги, улице Семена Скляренко, улице Вышгородская, улице Богатырская. Также пробки образовались на улице Набережно-Рыбальская.

Напомним, неделю назад в центре Киева посреди проезжей части произошел прорыв трубы с кипятком.

Также в Киеве в районе рынка "Юность" автомобиль врезался в трамвай, в результате инцидента есть пострадавшая. На той же неделе в Киеве на проспекте Академика Глушкова автомобиль врезался в троллейбус, в результате аварии пострадали два человека. В результате инцидента движение в сторону выезда из Киева было серьезно затруднено.

РБК-Украина писало, что в Одесской области в результате столкновения автомобиля "ВАЗ" с "Opel Astra" вечером 6 октября один человек погиб и четверо пострадали, в том числе - двое детей.