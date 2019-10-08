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Киев сковали пробки

Новости » Общество    08.10.2019 - 08:32
Киев сковали пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки в Киеве образовались на правом берегу

Во вторник, 8 октября, образовались сильные пробки в Киеве на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Правый берег столицы

Затруднено движение транспорта на улице Щусева, улице Елены Телиги, улице Семена Скляренко, улице Вышгородская, улице Богатырская. Также пробки образовались на улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая, улице Глыбочицкая, улице Юрия Ильенко, улице Дегтяревская.

Киев сковали пробкиФото: пробки на правом берегу (скриншот Google Maps)

Зафиксированы пробки на улице Вячеслава Черновола, улице Сечевых Стрельцов, стабильно большие пробки на проспекте Победы от станции метро "Академгородок" до "Шулявская". Также затруднено движение транспорта на бульваре Леси Украинки, улице Жилянская, Воздухофлотском проспекте, проспекте Леся Курбаса, проспекте Космонавта Комарова. Масштабные пробки на Большой Окружной дороге.

Также пробки зафиксированы на Голосеевском проспекте, Надднепрянском шоссе, возле станций метро "Выдубичи", "Голосеевская".

Затруднено движение транспорта на Южном, Дарницком и Северном мостах, а также на мосту Патона.

Левый берег столицы

Пробки образовались со стороны мостов на проспекте Николая Бажана, Дарницком проспекте, проспекте Соборности, Броварском проспекте, бульваре Перова и Днепровской набережной. Также затруднено движение транспорта возле станций метро "Левобережная", "Осокорки", "Позняки", "Бориспольская".

Киев сковали пробкиФото: пробки на левом берегу (скриншот Google Maps)

Напомним, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине 9 и 10 октября. Ожидаются сильные заморозки, которые могут достичь -5.

Киев сковали пробки Киев сковали пробки: карта
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