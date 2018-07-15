В Киеве проходит очередная акция в поддержку Сенцова

Учасники акции призывают руководство Украины принять меры для сохранения жизни украинского политзаключенного

В центре Киева, сегодня, 15 июля, проходит глобальная акция в поддержку заключенного в Российской Федерации (РФ) украинского режиссера Олега Сенцова #SaveOlegSentsov. Об этом передает кореспондент РБК-Украина.

Так, учасники акции #SaveOlegSentsov выступают с обращением к власти Украины с просьбой принять меры для сохранения жизни Олега Сенцова.

"Мы просим правительство нашей страны сделать все возможное для освобождения Олега и всех граждан Украины, которые были лишены свободы по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму, а также всех военнопленных и гражданских заложников, которых удерживают на оккупированной Россией территории Донбасса", - призывают участники акции.

Участники также призывают руководство Украины поднимать вопрос состояния прав человека и политзаключенных в России и оккупированном Крыму, а также практики похищения и незаконного содержания людей на оккупированном Донбассе.

Фото: акция #SaveOlegSentsov в Киеве

Отметим, осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России. Отметим, что Сенцов голодает 61 день. Ранее он сказал, что будет голодать даже до фатального конца.

Напомним, 13 июля в Киеве прошла акция #FreeOlegSentsov ко дню рождения украинского режиссера Олега Сенцова.