У Києві проходить чергова акція на підтримку Сенцова

Учасники акції закликають керівництво України вжити заходів для збереження життя українського політв'язня

У центрі Києва, сьогодні, 15 липня, проходить глобальна акція на підтримку ув'язненого в Російській Федерації (РФ) українського режисера Олега Сенцова #SaveOlegSentsov. Про це передає кореспондент РБК-Украина.

Так, учасники акції #SaveOlegSentsov виступають із зверненням до влади України з проханням вжити заходів для збереження життя Олега Сенцова.

"Ми просимо уряд нашої країни зробити все можливе для звільнення Олега і всіх громадян України, які були позбавлені волі за політичними мотивами в Росії і окупованому Криму, а також усіх військовополонених і цивільних заручників, яких утримують на окупованій Росією території Донбасу", - закликають учасники акції.

Учасники також закликають керівництво України піднімати питання стану прав людини і політв'язнів в Росії і окупованому Криму, а також практики викрадення та незаконного утримання людей на окупованому Донбасі.

Фото: акція #SaveOlegSentsov в Києві

Зазначимо, засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів" режисер Сенцов оголосив безстрокове голодування - він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів в Росії. Зазначимо, що Сенцов голодує 61 день. Раніше він сказав, що буде голодувати навіть до фатального кінця.

Нагадаємо, 13 липня у Києві пройшла акція #FreeOlegSentsov до дня народження українського режисера Олега Сенцова.