На Донбассе в течение дня ранен один украинский военный, - ООС

В течение субботы боевики пять раз нарушили режим прекращения огня

В течение субботы, 14 июля 2018 года, на Донбассе был ранен один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) на своей странице в соцсети Facebook.

Так, пресс-центр информирует, что с 7 утра до 18 часов боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, при этом один раз они применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

"К сожалению, в результате активных боевых действий российских наемников один наш воин получил ранения. Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Указано, что противник открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Железное, Авдеевка, Красногоровка. При этом по защитникам Широкино боевики применили 120-мм миномет.

"Украинская защитники контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в пресс-центре.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 13 июля, были ранены двое украинских военных в районе проведения ООС. Так, боевики нарушали так называемое "хлебное перемирие" 24 раза. При этом больше всего обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении.