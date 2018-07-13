В Киеве проходит акция в поддержку Сенцова (трансляция)
Акция проходит на Майдане Независимости
В Киеве проходит акция #FreeOlegSentsov в поддержку Сенцова ко дню рождения украинского режиссера. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Акция проходит на Майдане Независимости. Собрались несколько сотен человек, многие из которых держат плакаты с надписями #FreeOlegSentsov. К месту проведения акции продолжают прибывать люди.
Фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
"Будут организованы стримы из других городов и телемосты. Обращаемся всем миром к руководителям иностранных государств с требованием надавить на Путина в вопросе освобождения пленных Кремлем украинцев", - сообщают организаторы акции в Facebook.
По информации организаторов, в Киеве состоится традиционное шествие и автопробег до посольств Франции и Германии (стран - членов Нормандской четверки) и обращение к Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель".
Напомним, 22 июня сообщалось, что у Сенцова отказывают рецепторы.
Осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России.
Сенцов сказал, что будет голодать даже до фатального конца.