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В Киеве прогремело несколько взрывов

Фото: в Киеве рано утром прогремели взрывы (УНИАН)
Автор: Роман Мирончук

В Киеве утром 5 июня прогремело несколько сильных взрывов, на которые отреагировали сигнализации машин.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Взрывы, которых было около 5, были слышны на левом берегу столицы. Над одним из районов поднялась туча черного дима. Официальной информации от властей пока что нет.

Позже мэр города Виталий Кличко заявил, что взрывы произошли в Дарницком и Днепровском районах Киева.

"Службы уже трудятся на месте. Более подробная информация - позже", - отметил мэр.

Как отметил городской голова Броваров Игорь Сапожко, около 6 утра враг совершил обстрел территорий в непосредственной близости от Броварской общины.

"По состоянию на данный момент информации о разрушениях в Броварской общине нет. Призываем сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах", - заявил Сапожко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к УПЦ МП после того, как российские оккупанты обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области.

Мы также писали о том, что россияне обстреляли жилой район Николаева. В результате происшествия погибли трое мирных жителей.

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